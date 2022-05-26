Подружжя зоозахисників вивезло з Харкова 70 котів, пса і морську свинку

Зараз тварин залишилося 53. Частину нещодавно переправили до Європи

Тимчасовий прихисток знайшли на Черкащині

Подружжя харків’ян вивезло з-під обстрілів усіх мешканців свого домашнього приватного притулку. А це понад 70 котів, собака та морська свинка, повідомляє ТСН.

Рішення залишити рідне місто Тетяні й Андрію далося не легко. Бо ж попри постійні обстріли росіян, вони допомагали тваринам і людям: ліками і харчами.

На евакуацію зважилися лише всередині квітня. Коли росіяни гатили вже зовсім близько від їхнього будинку. Більше семидесяти котів везли у мікроавтобусі. Щоб лишити бодай когось навіть мови не було. Крім котів прихопили ще кількох собак та морську свинку Пульку. На неї натрапили у харківському підвалі.

Тимчасовий прихисток знайшли на Черкащині – у екосадибі Юрія. Він займається зеленим туризмом. Що тварин так багато і можуть пошкодити майно – чоловіка не злякало.

Подружжя покинуло Харків не дарма. За кілька днів після від'їзду окупанти їхній район накрили потужним вогнем. Нині подружжя разом із хвостатими обживаються на Черкащині.

Зараз тварин залишилося 53. Частину нещодавно переправили до Європи –у нові родини.

Нагадаємо, харківського кота Степана було відзначено як блогера у Каннах. До слова, жительці Бучі через 80 днів вдалося повернути кота, якого викрали рашисти. Як повідомлялося, російський пес перейшов на сторону ЗСУ та за місяць вивчив українську