  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Подружжя зоозахисників вивезло з Харкова 70 котів, пса і морську свинку

    Зараз тварин залишилося 53. Частину нещодавно переправили до Європи - Подружжя зоозахисників вивезло з Харкова 70 котів, пса і морську свинку
    Зараз тварин залишилося 53. Частину нещодавно переправили до Європи
    фото скріншот відео

    Тимчасовий прихисток знайшли на Черкащині

    Подружжя харків’ян вивезло з-під обстрілів усіх мешканців свого домашнього приватного притулку. А це понад 70 котів, собака та морська свинка, повідомляє ТСН.

    Рішення залишити рідне місто Тетяні й Андрію далося не легко. Бо ж попри постійні обстріли росіян, вони допомагали тваринам і людям: ліками і харчами.

    На евакуацію зважилися лише всередині квітня. Коли росіяни гатили вже зовсім близько від їхнього будинку. Більше семидесяти котів везли у мікроавтобусі. Щоб лишити бодай когось навіть мови не було. Крім котів прихопили ще кількох собак та морську свинку Пульку. На неї натрапили у харківському підвалі.

    Тимчасовий прихисток знайшли на Черкащині – у екосадибі Юрія. Він займається зеленим туризмом. Що тварин так багато і можуть пошкодити майно – чоловіка не злякало.

    Подружжя покинуло Харків не дарма. За кілька днів після від'їзду окупанти їхній район накрили потужним вогнем. Нині подружжя разом із хвостатими обживаються на Черкащині.

    Зараз тварин залишилося 53. Частину нещодавно переправили до Європи –у нові родини.

    Нагадаємо, харківського кота Степана було відзначено як блогера у Каннах. До слова, жительці Бучі через 80 днів вдалося повернути кота, якого викрали рашисти. Як повідомлялося, російський пес перейшов на сторону ЗСУ та за місяць вивчив українську

    Читайте також: Тварини на війні. Неймовірні історії порятунку
    Теги: Харків росія окупанти війна тварини Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Подружжя зоозахисників вивезло з Харкова 70 котів, пса і морську свинку