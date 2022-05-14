Російський пес перейшов на сторону ЗСУ та за місяць вивчив українську

Російський пес тепер служить у Нацгвардії

Собака потрапив до Нацгвардії після розгрому окупантів на Миколаївщині

Міністерство внутрішніх справ України показало незвичного собаку-захисника. Його історію відомство розповіло у своєму Telegram-каналі.

Вівчарка служила у росгвардії, але, після розгрому окупантів у одному з районів Миколаївської області, потрапила до Нацгвардії.

За місяць пес вивчив команди українською та все розуміє.

Раніше повідомлялося, що бабак-віщун Тимко потрапив у полон до росіян. Російські загарбники окупували біостанцію Харківського національного університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади.

До слова, напередодні українські службові собаки отримали американські бронежилети.

А ось український песик-сапер Патрон став героєм милих малюнків. Песик-сапер одразу полюбився українцям, ставши променем добра на тлі важких буднів війни.

ДСНС також допомагає Кріс – унікальний не лише для України, а й для усього світу пошуково-рятувальний собака породи такса. Його спеціалізація – пошук постраждалих у техногенному завалі.

Разом із своїм рятувальником-кінологом Сергієм Лухіним у 2019 році вони увійшли до першої сотні світового рейтингу кращих кінологічних розрахунків за версією Міжнародної організації рятувальних собак (IRO).

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