У Києві зупинився рух потягів на червоній лінії метро: що відомо

Потяги на ділянці червоної лінії метро не курсують з технічних причин

Увечері, 26 травня Київський метрополітен призупинив рух потягів між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як зазначають в КМДА, потяги на ділянці червоної лінії метро не курсують з технічних причин. Які саме технічні причини призвели до паралізації руху між «Академмістечком» та «Арсенальною» у столичній мерії не уточнюють.

Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково, однак скільки часу потяги не курсуватимуть між даними станціями, поки невідомо.

Як раніше повідомлялося, поїзди столичного метро не зупиняються на станціях «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк» та «Майдан Незалежності». Також не працює пересадка між станціями «Хрещатик»–«Майдан незалежності».

Нагадаємо, що у столичному метрополітені відновлено електронну оплату за проїзду. А на час повітряної тривоги, для використання підземних станцій, як укриття, необхідно здійснювати прохід через турнікети ручного контролю біля контролера. Уразі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупинятиметься.