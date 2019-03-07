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    Події в Україні

    Погода на четвер: в Україні буде сонячно та без опадів

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    Погода на четвер: в Україні буде сонячно та без опадів

    У столиці сьогодні повітря прогріється до 10°

    В Україні у четвер, 7 березня, опади не очікуються, вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру

    «Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 14-17° тепла; на півночі Лівобережжя вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла», - зазначається у повідомленні.

    У Києві та області у четвер без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 10° тепла. На Київщині вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла.

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    Раніше повідомлялося, що антициклон принесе в Україну суху та ясну погоду.

    Нагадаємо, за попередніми прогнозами, до 14 березня включно в Україні очікується тепла погода, до +20 градусів

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