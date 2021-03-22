У Вінниці пройде акція на підтримку ветерана, який побив шибки на Банковій

Активісту загрожує до 7 років за гратами

Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників протестів біля Офісу президента

Сьогодні, 22 березня, у Вінниці на майдані Небесної Сотні о 18:00 розпочнеться акція на підтримку вінницького письменника і ветерана АТО Влада Сорда (Владислава Стафійчука), якого затримали в Києві під час акції протесту #СтерненкуВолю, передає Depo.Вінниця.

«Приходь підтримати Влада Сорда, якого 20 березня викрали силовики! Йому хочуть дати до семи років за дві розбиті шибки під ОП», – повідомляється в анонсі заходу.

Як повідомляється у спільноті «Самозахист», сьогодні ввечері після 18:00 у Печерському суді (Володимирська, 15) обиратимуть запобіжний захід для Влада Сорда.

Владислав Стафійчук (Сорд)

Нагадаємо, прихильники засудженого до тюремного ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка відзначили його день народження акцією «Не чуєш? Побачиш!» у Києві під будівлею Офісу президента. Прихильники Стерненка вимагали відставки міністра МВС Арсена Авакова і генпрокурора Ірини Венедіктової. Люди скандували гасла «Аваков чорт» та «Свободу політв'язням».

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