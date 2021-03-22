У Вінниці пройде акція на підтримку ветерана, який побив шибки на Банковій
Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників протестів біля Офісу президента
Сьогодні, 22 березня, у Вінниці на майдані Небесної Сотні о 18:00 розпочнеться акція на підтримку вінницького письменника і ветерана АТО Влада Сорда (Владислава Стафійчука), якого затримали в Києві під час акції протесту #СтерненкуВолю, передає Depo.Вінниця.
«Приходь підтримати Влада Сорда, якого 20 березня викрали силовики! Йому хочуть дати до семи років за дві розбиті шибки під ОП», – повідомляється в анонсі заходу.
Як повідомляється у спільноті «Самозахист», сьогодні ввечері після 18:00 у Печерському суді (Володимирська, 15) обиратимуть запобіжний захід для Влада Сорда.
Нагадаємо, прихильники засудженого до тюремного ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка відзначили його день народження акцією «Не чуєш? Побачиш!» у Києві під будівлею Офісу президента. Прихильники Стерненка вимагали відставки міністра МВС Арсена Авакова і генпрокурора Ірини Венедіктової. Люди скандували гасла «Аваков чорт» та «Свободу політв'язням».
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав події на Банковій «не мирною акцією»