Погода на 17 травня: буде хмарно, але без опадів

На Закарпатті, Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та в східних областях можливі невеликі дощі

У п'ятницю, 17 травня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Опадів синоптики не очікують, лише на Закарпатті, Прикарпатті, Чернігівщині, Сумщині та в східних областях можливі невеликі дощі.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря +16... +21℃, на сході країни +13... +18℃; на високогір'ї Карпат +7... +12℃.

На Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря по області +16... +21℃, у Києві близько 20℃.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. У столиці другий місяць весни став одним з найтепліших за всю історію спостережень.