Погода на 16 травня: нічні заморозки не полишають Україну

Укргідрометцентр надав попередження про небезпечні гідрологічні явища

В Україні на 16 травня прогнозують мінливу хмарність і незначне потепління. На півдні та сході країни синоптики очікують невеликих короткочасних дощів, на решті території країни без опадів. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. Як і днями раніше, вночі очікуються заморозки на ґрунті, а вдень найтепліше буде на Закарпатті – до 20°.

Зокрема, температура вночі 4-9° тепла. У більшості західних, північних областях, а також Вінницькій буде 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Вдень очікують 13-18° тепла.

Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Так само і на Київщині – північно-східний вітер 5-10 м/с, мінлива хмарність без опадів, уночі 1-6° тепла із заморозками на поверхні ґрунту, але вдень буде 13-18° тепла.

Окремо Укргідрометцентр надав попередження про небезпечні гідрологічні явища, що протримаються до 17 травня включно. Зокрема, на Десні та її притоці Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському та Корюківському районі.

Також у пониззi Днiстра та на його рукавi Турунчук триватиме пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над поточними рiвнями із затопленням понижених прирiчкових територiй та можливим початковим затопленням сiльськогосподарських угiдь в Одеському районi.

І навпаки – внаслідок російського злочинного спустошення Каховського водосховища рівні води значно нижче за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.