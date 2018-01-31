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    Події в Україні

    Поїзд Львів-Одеса переходить на щоденне курсування

    Періодичність курсування збільшують, зважаючи на підвищену популярність маршруту
    ПАТ «Укрзалізниця» в четвер, 1 лютого, запустить у щоденному режимі поїзд № 11/12 Львів - Одеса, який досі відправлявся у рейс через день. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Крацов у Twitter. «Завтра, 1 лютого, поїзд № 11/12 Львів – Одеса запускаємо у щоденному режимі. Досі він
    • Сьогодні, 19:39
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    Періодичність курсування збільшують, зважаючи на підвищену популярність маршруту

    ПАТ «Укрзалізниця» в четвер, 1 лютого, запустить у щоденному режимі поїзд № 11/12 Львів - Одеса, який досі відправлявся у рейс через день.

    Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Крацов у Twitter.

    «Завтра, 1 лютого, поїзд № 11/12 Львів – Одеса запускаємо у щоденному режимі. Досі він курсував через день», - написав Кравцов.

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    За його словами, Укрзалізниця збільшує періодичність курсування нічного експресу, зважаючи на популярність маршруту. За три місяці ним скористалися понад 22 тис. пасажирів.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» переходить на формульне ціноутворення.

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