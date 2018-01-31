Поїзд Львів-Одеса переходить на щоденне курсування

Періодичність курсування збільшують, зважаючи на підвищену популярність маршруту

ПАТ «Укрзалізниця» в четвер, 1 лютого, запустить у щоденному режимі поїзд № 11/12 Львів - Одеса, який досі відправлявся у рейс через день. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Крацов у Twitter. «Завтра, 1 лютого, поїзд № 11/12 Львів – Одеса запускаємо у щоденному режимі. Досі він



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Періодичність курсування збільшують, зважаючи на підвищену популярність маршруту

ПАТ «Укрзалізниця» в четвер, 1 лютого, запустить у щоденному режимі поїзд № 11/12 Львів - Одеса, який досі відправлявся у рейс через день.

Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Крацов у Twitter.

«Завтра, 1 лютого, поїзд № 11/12 Львів – Одеса запускаємо у щоденному режимі. Досі він курсував через день», - написав Кравцов.

За його словами, Укрзалізниця збільшує періодичність курсування нічного експресу, зважаючи на популярність маршруту. За три місяці ним скористалися понад 22 тис. пасажирів.

Завтра,1 лютого, поїзд № 11/12 Львів – Одеса запускаємо у щоденному режимі. Досі він курсував через день. Зважаємо

на популярність маршруту-збільшуємо періодичність курсування нічного експресу. За три місяці ним скористалися понад 22 тис. пасажирів. pic.twitter.com/X40CRYh0ak — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) January 31, 2018

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» переходить на формульне ціноутворення.