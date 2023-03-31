ЗСУ повідомили, як вибухи в Джанкої вплинули на кількість «Калібрів» у Чорному морі

Ремонтні роботи на залізничному сполучені у Джанкої тривають досі

Вибухи на залізниці у тимчасово окупованому Джанкої значно зменшили запас «Калібрів», якими Росія атакує Україну. Про це заявила спікерка ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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У Чорному морі РФ має наразі обмежену кількість «Калібрів», це пов'язано насамперед з вибухами на залізничних шляхах у Джанкої, якими РФ перекидала в Крим ці ракети. За словами Гуменюк, ремонтні роботи тривають досі.

«Залізничне сполучення, яке дозволяло би їм перекидати важку техніку, ще не відновлено», – сказала Гуменюк.

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А на запитання журналіста, чи можна стверджувати, що поки у російських ракетоносіїв у Чорному морі обмежений запас ракет, вона відповіла: «Так, ми це констатуємо навіть виходячи з того, що коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз у Чорному морі перебуває 10 одиниць, але ракетоносій один - той самий підводний. Тобто, деякі запаси «Калібрів» все ж таки є», – уточнила Гуменюк.

Йдеться про чотири ракети типу «Калібр», готових до застосування. «Після вщухання погоди ракетоносії можуть повернутися, але чи будуть вони спорядженні – ми за цим будемо ретельно стежити», – додала вона.

Також Гуменюк зауважила, що росіяни намагались перекидати ракети в Крим транспортною авіацією, але наскільки це відбулось і чи дістались вони самих бухт – поки що інформації немає.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.