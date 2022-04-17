Поліція затримала модераторку Telegram-каналу, яка співпрацювала з росіянами

Внаслідок дій жінки будівлю, де перебували українські військовослужбовці, обстріляла ворожа артилерія

У Луганській області поліція затримала жінку, яка передала окупантам дані про розташування підрозділу Збройних сил України.

Поліція повідомила, що жінка модерувала один з місцевих Telegram-каналів і передала адміністратору каналу інформацію про місце дислокації українського військового підрозділу.

Згодом будівля, де перебували військовослужбовці ЗСУ, а також прилеглі будинки, обстріляла ворожа артилерія.

«Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ «Колабораційна діяльність». Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої», – повідомили в поліції.