Обстріл Сум та Конотопа: головне за ніч

Окупанти вночі обстріляли Сумщину

У ніч на 17 вересня ворожі війська застосували ударні безпілотники, ймовірно, типу Shahed для атаки на Сумщину. Росіяни обстріляли місто Конотоп та Суми.

Росія завдала масованого авіаудару «шахедами» по Сумах

Російські військові здійснили масований авіаційний удар дронами-камікадзе типу "шахед" по Сумах. Про це повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА). У місті було чути близько 10 вибухів, починаючи з 23:20.

Наслідки атаки наразі уточнюються, а всі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідкі

В Амурській області РФ зник гелікоптер

Російський гелікоптер Robinson R66, на борту якого перебували три людини, зник на території Амурської області. Про це повідомляють російські медіа.

«Протягом минулої доби зареєстрована надзвичайна ситуація на території Зейського муніципального округу: спрацював аварійний маяк вертольота Robinson R66. Літальний апарат здійснював незареєстрований переліт», – йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що до пошуків залучено дві наземні групи, до складу яких входять вісім людей та дві одиниці техніки. Станом на ранок 17 вересня, пошукові роботи тривають.

Знищення новітньої російської бойової машини десанту потрапило на відео

У сміливій операції українські військові продемонстрували свою рішучість та майстерність, знищивши російську бойову машину десанту (БМД-4) та розсіявши ворожий десант у селі на території Курської області Росії. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ.

Окупанти обстріляли Конотоп дронами-камікадзе

Російські війська завдали авіаційного удару по місту Конотоп Сумської області, використовуючи безпілотники типу «Шахед.» Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.