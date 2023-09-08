Поліція показала перші хвилини після ранкового обстрілу Кривого Рогу (відео)

Внаслідок атаки постраждало щонайменше 70 осіб, одна людина загинула

Патрульна поліція Кривого Рогу показала перші хвилини після ранкового обстрілу міста.

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«Знову вранці. Знову підло, так, як вміє лише країна-гній. Через влучання по адміністративній будівлі в центрі міста, де мешкає мирне населення, постраждало щонайменше 70 осіб, на жаль, один чоловік загинув», – йдеться в повідомленні.

Патрульні спільно з іншими спеціальними службами розбирали завали, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події.

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«Закликаємо, не ігнорувати правила безпеки під час ворожих обстрілів та перебувати в укриттях», – додали правоохоронці.

До слова, триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.