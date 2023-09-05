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«Народ чхати хотів на закон». Колишня поліцейська поскаржилася, як важко служити

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Народ чхати хотів на закон». Колишня поліцейська поскаржилася, як важко служити
Працівники поліції проходять чимало випробувань під час роботи
фото: Yulia Bersymenko / Facebook

«Мене можуть посадити за ґрати тільки за те, що я виконувала свій службовий обов'язок»

Нині поліцейські не захищені державою та не мають прав, а суспільство ставиться до них переважно зневажливо та з презирством. Колишня працівниця поліції Юлія Берсименко відреагувала на стрілянину в Дніпрі, де правоохоронець смертельно поранив затриманого чоловіка, який побив патрульну. Жінка розповіла, чому поліцейські звільняються з роботи.

Берсименко розповіла на прикладах про свій важкий шлях у професії та випробування, із якими зіштовхнулася. «Вперше, я сказала, що звільнюся з поліції, коли «п'яне бидло», що мало не задушило своїм мерседесом цілу родину в оболонських дворах, кілька годин мене обзивало різними нелітературними термінами, погрожувало мені та моїй родині й кидалося до мене в бійку», – поділилася колишня правоохоронниця.

«Вперше, в мене опустилися руки, коли я зрозуміла, що народ, якому я служу, чхати хотів на закон та тих, хто стоїть між добром та злом, тими, хто щодня ризикуючи власним життям, робить усе заради безпеки інших. Вперше, мені стало страшно, коли я зрозуміла, що поліцейські не захищені державою та не мають прав (точніше мають на паперах, але всі ми знаєм...) Коли зрозуміла, що мене можуть посадити за ґрати тільки за те, що я виконувала свій службовий обов'язок», – наголосила Берсименко.

Вона додала, що суспільство й уявити не може, через що кожного дня проходять поліцейські, що вони вислуховують від п'яних та тверезих водіїв, їхніх дружин та просто пасажирів – ріки огидних слів, погроз та замахів на життя та здоров'я.

«Не вірите? Спробуйте! Набір триває. У кожному місті України. Спробуйте, а тоді судіть Єгора та Настю з Дніпра. Я дуже рада, що вони живі, і сподіваюся на адекватний та справедливий суд», – зауважила колишня працівниця поліції.

«Народ чхати хотів на закон». Колишня поліцейська поскаржилася, як важко служити фото 1

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Між тим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Зауважимо, затриманий працівник поліції, який на суді був присутній онлайн, заявив, що своєї провини не визнає – суд обрав запобіжний захід патрульному.

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Теги: поліція

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