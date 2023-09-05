«Народ чхати хотів на закон». Колишня поліцейська поскаржилася, як важко служити

«Мене можуть посадити за ґрати тільки за те, що я виконувала свій службовий обов'язок»

Нині поліцейські не захищені державою та не мають прав, а суспільство ставиться до них переважно зневажливо та з презирством. Колишня працівниця поліції Юлія Берсименко відреагувала на стрілянину в Дніпрі, де правоохоронець смертельно поранив затриманого чоловіка, який побив патрульну. Жінка розповіла, чому поліцейські звільняються з роботи.

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Берсименко розповіла на прикладах про свій важкий шлях у професії та випробування, із якими зіштовхнулася. «Вперше, я сказала, що звільнюся з поліції, коли «п'яне бидло», що мало не задушило своїм мерседесом цілу родину в оболонських дворах, кілька годин мене обзивало різними нелітературними термінами, погрожувало мені та моїй родині й кидалося до мене в бійку», – поділилася колишня правоохоронниця.

«Вперше, в мене опустилися руки, коли я зрозуміла, що народ, якому я служу, чхати хотів на закон та тих, хто стоїть між добром та злом, тими, хто щодня ризикуючи власним життям, робить усе заради безпеки інших. Вперше, мені стало страшно, коли я зрозуміла, що поліцейські не захищені державою та не мають прав (точніше мають на паперах, але всі ми знаєм...) Коли зрозуміла, що мене можуть посадити за ґрати тільки за те, що я виконувала свій службовий обов'язок», – наголосила Берсименко.

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Вона додала, що суспільство й уявити не може, через що кожного дня проходять поліцейські, що вони вислуховують від п'яних та тверезих водіїв, їхніх дружин та просто пасажирів – ріки огидних слів, погроз та замахів на життя та здоров'я.

«Не вірите? Спробуйте! Набір триває. У кожному місті України. Спробуйте, а тоді судіть Єгора та Настю з Дніпра. Я дуже рада, що вони живі, і сподіваюся на адекватний та справедливий суд», – зауважила колишня працівниця поліції.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

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Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Між тим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Зауважимо, затриманий працівник поліції, який на суді був присутній онлайн, заявив, що своєї провини не визнає – суд обрав запобіжний захід патрульному.