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    Політика

    Стало відомо, як Польща готується до можливої війни з Росією

    Росія регулярно погрожує Польщі війною - Стало відомо, як Польща готується до можливої війни з Росією

    Росія регулярно погрожує Польщі війною

    фото з відкритих джерел

    Цього року Польща отримає ЗРК Patriot, замовлені ще у 2018 році, а також установки, ідентичні британській системі Sky Sabre

    Росія атакує тих, кого вважає слабкими. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країні потрібна сильна армія, аби Кремль відмовився від нападу на неї. Про це повідомляє wpolityce.pl.

    За його словами, польська армія повинна своєю силою відлякувати будь-якого агресора. Блащак вважає, що Польща може стати найсильнішою серед європейських країн НАТО з артилерії, бронетанкових військ і сухопутних сил.

    «Ми на передовій, у нас є кордон з Росією, як на півночі, так і, власне, у військовому відношенні, з боку Білорусі», – наголосив міністр.

    Він розповів, що цього року Польща отримає ЗРК Patriot, замовлені ще у 2018 році, а також установки, ідентичні британській системі Sky Sabre.

    Блащак також нагадав, що у Польщі є власні системи Thunderbolt, «які добре зарекомендували себе в Україні».

    «Все це створить багаторівневий і досить надійний захист», – упевнений міністр.

    Нагадаємо, Росія регулярно погрожує Польщі війною. Раніше голова комітету Держдуми РФ з контролю Олег Морозов заявив, що через висловлювання свого керівництва Польща «може опинитися в черзі на денацифікацію».

    Крім цього, Москва погрожувала вторгненням до Фінляндії й Швеції через вступ до НАТО.

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    Теги: росія окупанти Польща міністр НАТО армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, як Польща готується до можливої війни з Росією