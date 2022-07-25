Польща видаватиме українським біженцям цифрові посвідки

Посвідки дозволять перетинати кордон ЄС

Українські біженці отримали право на перетин кордонів Євросоюзу з електронним документом Diia.pl. Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

«Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України – Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Європейському союзі», – йдеться в повідомленні.

Електронна посвідка доступна через мобільний додаток mObywat. Для її отримання потрібно мати Pesel – польський аналог українського ідентифікаційного коду. Також необхідний електронний підпис, який можна отримати у спеціальних центрах.

Фактично електронний документ Diia.pl виступає як посвідка на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС. Правила подорожей у Євросоюзі будуть аналогічні безвізовим – можна перебувати там 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада підтримала за основу законопроект, згідно з яким громадяни Польщі зможуть легально жити та працювати в Україні протягом 18 місяців, а також вести тут бізнес, навчатися в освітніх закладах, отримувати медобслуговування та окремі соцвиплати відповідно до законодавства України.

Станом на 14 липня з України через війну виїхали 9 136 006 осіб. Найбільше українців прийняли у Польщі. Станом на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 осіб, які рятуються від війни.