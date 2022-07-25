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    Суспільство

    Польща видаватиме українським біженцям цифрові посвідки

    Громадяни України отримають&nbsp;першу повністю цифрову посвідку на проживання в Європейському союзі - Польща видаватиме українським біженцям цифрові посвідки
    Громадяни України отримають першу повністю цифрову посвідку на проживання в Європейському союзі
    фото ілюстративне

    Посвідки дозволять перетинати кордон ЄС

    Українські біженці отримали право на перетин кордонів Євросоюзу з електронним документом Diia.pl. Про це повідомляє пресслужба польського уряду.

    «Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України – Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі та дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Європейському союзі», – йдеться в повідомленні.

    Електронна посвідка доступна через мобільний додаток mObywat. Для її отримання потрібно мати Pesel – польський аналог українського ідентифікаційного коду. Також необхідний електронний підпис, який можна отримати у спеціальних центрах.

    Фактично електронний документ Diia.pl виступає як посвідка на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС. Правила подорожей у Євросоюзі будуть аналогічні безвізовим – можна перебувати там 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

    Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада підтримала за основу законопроект, згідно з яким громадяни Польщі зможуть легально жити та працювати в Україні протягом 18 місяців, а також вести тут бізнес, навчатися в освітніх закладах, отримувати медобслуговування та окремі соцвиплати відповідно до законодавства України.

    Станом на 14 липня з України через війну виїхали 9 136 006 осіб. Найбільше українців прийняли у Польщі. Станом на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 осіб, які рятуються від війни.

    Теги: ЄС росія окупанти Польща війна Україна окупація #stoprussia
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    Польща видаватиме українським біженцям цифрові посвідки