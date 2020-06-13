Прикордонникам, які видворяли Саакашвілі з України, загрожує до восьми років в’язниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі продовжується розслідування стосовно інших високопосадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів, які були причетні до затримання Саакашвілі

Прикордонникам закидають перевищення службових повноважень

Офіс Генерального прокурора звершив досудове розслідування стосовно двох колишніх прикордонників, які затримали Міхеіла Саакашвілі під час його реадмісії у Польщу у 2018 році. Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.

Як зазначається, досудове розслідування відносно двох прикордонників відбувалося за частиною 2 статті 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

«За даними слідства, колишні посадовці причетні до організації та здійснення у 2018 році незаконного затримання М. Саакашвілі під час його реадмісії до Республіки Польща», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, наразі продовжується розслідування стосовно інших високопосадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів, які були причетні до затримання Саакашвілі.

У липні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі українського громадянства. На той момент колишній президент Грузії перебував у Польщі.

Однак, попри загрозу екстрадиції на батьківщину, Саакашвілі «прорвався» через український кордон в оточенні кількох десятків активістів і діючих нардепів. Зазначається, що під час прориву постраждали 13 працівників Нацполіції та 8 прикордонників.

Пізніше Саакашвілі подав до Військової прокуратури заяву про викрадення та насильницькі дії щодо нього.

Через деякий час слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки на території Одеської області і в Києві та повідомили про підозру колишнім прикордонникам, які перевищили службові повноваження під час видворення з України до Польщі Міхеїла Саакашвілі.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський повернув громадянство України Михайлу Саакашвілі шляхом внесення змін до указу Порошенка. 29 травня 2019 року Саакашвілі повернувся в Україну.

Як повідомлялося раніше, 7 лютого 2020, слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань провели обшуки на території Одеської області і у м. Києві та повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України.

Читайте також: