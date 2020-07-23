Суд обирає запобіжний захід «луцькому терористу»



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Прокуратура проситиме запобіжний захід для Кривоша у вигляді безальтернативного тримання під вартою

Максима Кривоша завели до зали засідань у кайданках та помістили у скляний бокс

Засідання Луцького міськрайонного суду з обрання запобіжного заходу Максиму Кривошу, який захопив заручників у Луцьку 21 липня, розпочалось близько 15:00.

«Луцького терориста» завели до зали засідань у кайданках та помістили у скляний бокс.



Прокуратура проситиме запобіжний захід для Кривоша у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. Також до відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Як відомо, Максиму Кривошу, який 21 липня захопив у Луцьку рейсовий автобус із заручниками, повідомлено про підозру.

22 липня стало відомо про обшуки в будинку ймовірного спільника Кривоша у Харкові.

У поліції заявили, що спільник луцького терориста погодився співпрацювати зі слідством.

Як повідомлялося, глава МВС Арсен Аваков заявив про затримання в Харкові спільника Кривоша.