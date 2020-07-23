Поліція не знайшла вибухівку біля столичного торгового центру



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Піротехніки не знайшли вибухівки в авто

Інформація про мінування не підтвердилася

Співробітники поліції не знайшли вибухівку в автомобілі Audi біля торгового центру «Метрополіс» на Оболоні. Повідомлення про мінування не підтвердилося.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у Києві.

«Ця інформація не підтвердилася, ніякого мінування не було. Спеціалісти перевірили, вибухівки немає», - зазначили у пресслужбі.

Раніше спільнота «ДТП Київ» опублікувала відео, на якому зафіксовано, як копи оточили автомобіль Audi біля торгового центру «Метрополіс» на Оболоні. Правоохоронці проводили огляд автівки.

Сьогодні зранку стало відомо, що у Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.

21 липня, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку «Мінський», спеціалісти знешкодили вибухівку, один із пристроїв вибухнув. Після вибуху на «Мінській» столична поліція посилила контроль на вулицях Києва, ринках, транспортних розв’язках та станціях метрополітену.

Джерело: РБК-Україна