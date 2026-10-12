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В передмісті Харкова внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В передмісті Харкова внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини
Пошкоджений будинок у Харкові
фото: Харківська обласна військова адміністрація

Внаслідок атаки загинули 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка

Увечері 11 жовтня російська окупаційна армія атакувала передмістя Харкова. Влучання ракети сталося поблизу продовольчого магазину. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

За інформацією Синєгубова, пошкоджено будівля продовольчого магазину, 5 автомобілів, 2 багатоквартирних будинки, 1 приватний будинок.

Локалізовано пожежу конструктивних елементів будівлі магазину та автівок на площі 300 м кв.

22 людини постраждали в передмісті Харкова внаслідок ракетного удару. Медики роблять все можливе для стабілізації стану поранених та їхнього якнайшвидшого одужання.

Загинули 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка.

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Наслідки атак на Харків
фото: Харківська ОВА

Раніше повідомлялося, що у селі Шестакове на Харківщині російський безпілотник атакував цивільний автомобіль, унаслідок чого загинула 35-річна жінка. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, під час удару поранень зазнав 39-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Імена загиблої та пораненого в офіційному повідомленні не називаються.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про серію ударів ворожих безпілотників по житлових районах міста у ніч на 30 вересня.

У Салтівському районі російський дрон атакував приватний сектор. Унаслідок удару пошкоджено вікна у приватному будинку та автомобіль. Дитина зазнала гострої реакції на стрес.

До слова, у ніч на 23 вересня російські війська завдали удару по Київському району Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, по Харкову вдарили два ворожі безпілотники, внаслідок чого загорілися два автомобілі, а в сусідніх багатоповерхових будинках вибило шибки.

Теги: Харків Олег Синєгубов пожежа ракетна атака

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