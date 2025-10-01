Головна Країна Події в Україні
Помер окупаційний «гауляйтер» Нової Каховки Леонтьєв

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Помер окупаційний «гауляйтер» Нової Каховки Леонтьєв
Леонтьєв був одним із перших прихильників «Єдиної Росії» на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Леонтьєв з самого початку вторгнення допомагав росіянам

У тимчасово окупованій Херсонщині помер колаборант та так званий голова адміністрації Нової Каховки Володимир Леонтьєв. Дрон уразив його атівку після чого зрадника забрали в лікарню. Про це повідомив інший зрадник з Херсона – Володимир Сальдо, пише «Главком».

За його словами, Леонтьєв помер у лікарні від отриманих поранень. Попри намагання медиків, врятувати його життя не вдалося.

Помер окупаційний «гауляйтер» Нової Каховки Леонтьєв фото 1
фото: соцмережі

Леонтьєв був одним із перших прихильників «Єдиної Росії» на Херсонщині та активно співпрацював з окупаційними військами після захоплення регіону. Він публічно підтримував агресію проти України, обіймаючи посаду так званого гауляйтера Нової Каховки.

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо обіцяє відновлення Каховського водосховища, однак наголошує, що це можливо лише «після завершення конфлікту». Однак насправді це лише спроба створити ілюзію турботи та відвернути увагу від власних злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що також кремлівський гауляйтер, намагаючись зняти з Росії відповідальність за підрив Каховської ГЕС, вчергове повторив фейк про нібито руйнування дамби внаслідок «ракетних ударів ЗСУ». Хоча давно відомо, що насправді дамбу Каховської ГЕС у червні 2023 року підірвали саме російські війська, і це підтверджують численні міжнародні розслідування.

Теги: окупанти Херсонщина Володимир Сальдо

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
