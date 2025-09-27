Головна Країна Події в Україні
Росіяни обстріляли Херсон: кадри від ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росіяни обстріляли Херсон: кадри від ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
фото: ДСНС

Через обстріл пошкоджено офісні приміщення та житлові будинки

У ніч на 27 вересня російські війська вкотре обстріляли Херсон, завдавши ударів по житлових і нежитлових районах міста. Наслідки обстрілу повідомляє ДСНС, пише «Главком».

Внаслідок влучань боєприпасів зафіксовано численні пожежі та руйнування.

Росіяни обстріляли Херсон: кадри від ДСНС фото 1
фото: ДСНС

Постраждали гаражі, один із яких із легковим автомобілем усередині, житловий будинок, дах та офісні приміщення магазину.

Росіяни обстріляли Херсон: кадри від ДСНС фото 2
фото: ДСНС

Пожежники працювали в умовах постійної небезпеки через ризик повторних обстрілів під час гасіння осередків займання.

Росіяни обстріляли Херсон: кадри від ДСНС фото 3
фото: ДСНС

Як зазначили в ДСНС, окупаційна армія продовжує цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру Херсона.

Нагадаємо, російські загарбники завдають ударів керованими авіаційними бомбами по Херсону. Повідомлялось, що у ніч на 24 вересня російські війська завдали удару по історичній частині Херсона. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, а будівлі отримали значні пошкодження.

Теги: Херсон обстріл ДСНС рятувальники пожежа

