Росіяни обстріляли Херсон: кадри від ДСНС
Через обстріл пошкоджено офісні приміщення та житлові будинки
У ніч на 27 вересня російські війська вкотре обстріляли Херсон, завдавши ударів по житлових і нежитлових районах міста. Наслідки обстрілу повідомляє ДСНС, пише «Главком».
Внаслідок влучань боєприпасів зафіксовано численні пожежі та руйнування.
Постраждали гаражі, один із яких із легковим автомобілем усередині, житловий будинок, дах та офісні приміщення магазину.
Пожежники працювали в умовах постійної небезпеки через ризик повторних обстрілів під час гасіння осередків займання.
Як зазначили в ДСНС, окупаційна армія продовжує цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру Херсона.
Нагадаємо, російські загарбники завдають ударів керованими авіаційними бомбами по Херсону. Повідомлялось, що у ніч на 24 вересня російські війська завдали удару по історичній частині Херсона. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, а будівлі отримали значні пошкодження.
