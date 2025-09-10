Головна Країна Суспільство
Окупанти обіцяють відновити Каховське водосховище: названо мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Каховська ГЕС після підриву росіянами у 2023 році
фото: reuters

ЦПД: Руйнування Каховської ГЕС призвело до масштабної техногенної катастрофи

Очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо обіцяє відновлення Каховського водосховища, однак наголошує, що це можливо лише «після завершення конфлікту». Однак насправді це лише спроба створити ілюзію турботи та відвернути увагу від власних злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що також кремлівський гауляйтер, намагаючись зняти з Росії відповідальність за підрив Каховської ГЕС, вчергове повторив фейк про нібито руйнування дамби внаслідок «ракетних ударів ЗСУ». Хоча давно відомо, що насправді дамбу Каховської ГЕС у червні 2023 року підірвали саме російські війська, і це підтверджують численні міжнародні розслідування.

ЦПД додає: «Руйнування Каховської ГЕС призвело до масштабної техногенної катастрофи. Без води залишилися сотні тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на півдні України, постраждали десятки населених пунктів, було знищено унікальні екосистеми». 

«Очевидно, що для окупантів фраза «після завершення конфлікту» насправді означає «ніколи». А обіцянками відновити водосховище ворог лише намагається створити ілюзію «турботи» про жителів ТОТ та відвернути увагу від власних злочинів», – пояснює Центр.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року, окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, створивши таким чином нездоланну водну перепону на шляху планованого контрнаступу українських військ. Це була п’ята за розміром ГЕС в Україні та найбільша за площею мілководдя.

Як повідомлялося, руйнування Каховської ГЕС вплинуло на рівень води в річках, які впадали у водосховище, зокрема Базавлук, Томаківку та Конку, проте системного моніторингу цих змін немає. Водночас еколог, доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк у коментарі «Главкому» пояснив, що зниження рівня води у деяких річках Дніпровського водосховища помилково пов’язують із впливом Каховської ГЕС, хоча насправді причини інші.

