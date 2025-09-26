Головна Країна Події в Україні
Окупанти від ранку обстрілюють Херсон керованими авіабомбами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти від ранку обстрілюють Херсон керованими авіабомбами
Атака ворога розпочалася близько 05:15 і тривала понад годину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог бомбардував центральний та інші райони міста КАБами

Російські загарбники завдають ударів керованими авіаційними бомбами по Херсону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Повідомляється, що атака ворога розпочалася близько 05:15 і тривала понад годину. За попередньою інформацією, щонайменше сім винищувачів Су-34 брали участь у бомбардуванні міста, обстрілювавши центральний та інші райони міста керованими авіабомбами. Як зазначив глава ОВА, на цей час загроза відсутня.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня російські війська завдали удару по історичній частині Херсона. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, а будівлі отримали значні пошкодження.

До слова, Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного агента ФСБ. Ним виявився завербований ворогом 26-річний медбрат міської лікарні, який коригував ворожі атаки по місту та його околицях.

Серед основних цілей окупантів були запасні командні пункти, логістичні склади, бойові позиції ППО та блокпости українських військ. Окремо росіяни сподівалися отримати від агента координати оборонних ліній на підступах до міста, по яких планували комбіновані удари дронами-камікадзе та надважкими авіабомбами.

Як повідомлялося, на Запорізькому напрямку українські захисники збили російський літак Су-34. Він тероризував Запоріжжя, обстрілювавши місто керованими авіабомбами.

Теги: Херсон окупанти обстріл

