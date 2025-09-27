Головна Країна Події в Україні
Окупанти на Херсонщині примусили дітей малювати портрет російського солдата

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Окупант розповідав дітям, як воює проти України, примушуючи їх фіксувати його образ на папері
фото: Центр національного спротиву

Повідомляється, що російський окупант, якого довелося малювати діятм, особисто був присутній на уроці

На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники продовжують використовувати освітні установи для поширення своєї пропаганди. За інформацією Центру національного спротиву, у захопленому Палаці творчості школярів примусили малювати портрети військовослужбовця армії РФ, передає «Главком».

Повідомляється, що російський окупант особисто був присутній на уроці. Він розповідав дітям про те, як воює проти їхньої країни, примушуючи їх фіксувати його образ на папері.

Росія цілеспрямовано використовує систему освіти як інструмент пропаганди та встановлення ідеологічного контролю над свідомістю мешканців окупованих територій, особливо над дітьми.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новою хвилею обмежень. Російські окупанти почали перевірки їхніх телефонів, зокрема на наявність YouTube, Spotify і VPN-сервісів, прагнучи контролювати доступ дітей до вільної інформації. 

Окупаційна влада почала активно втручатися в особистий простір дітей. 

Як зазначають у Центрі національного опору: «Під приводом «турботи про безпеку» та нібито «помилок батьків» дітей змушують показувати вміст своїх гаджетів».

Відомо, що на тимчасово окупованих територіях російські бойовики проводять у школах так звані уроки мужності, мета яких – виправдати війну та свою присутність на українських землях. 

Під час цих занять дітям нав'язують ідею легітимності російської агресії. За інформацією ЦНС, усі причетні до цієї пропаганди вже встановлені.

«Особи цих псевдовчителів уже встановлені, їхня «педагогічна кар’єра» буде недовгою», – зазначили у Центрі Національного Спротиву.

До слова, в анексованому Криму спостерігається значне зменшення кількості дітей, які вступають до перших класів. У Севастополі, за даними Центру Національного Спротиву, станом на 25 серпня до шкіл записалися лише 4211 учнів. Про це повідомляє «Главком».

Для порівняння, у 2022 році кількість першокласників становила 6220, у 2023-му – 6105, а у 2024-му – близько 5000. Таким чином, за останні три роки кількість дітей, які йдуть до першого класу, зменшилася майже на третину.

