На Херсонщині окупанти атакували БпЛА цивільну автівку: є жертва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Херсонщині окупанти атакували БпЛА цивільну автівку: є жертва
На Херсонщині окупанти атакували БпЛА цивільну автівку
фото: ДСНС

Окупанти скинули вибухівку на цивільний автомобіль

Сьогодні, 15 вересня окупанти атакували з БпЛА цивільну автівку на Херсонщині. Через ворожий удар загинув чоловік. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, пише «Главком».

За повідомленням прокуратури, окупанти скинули вибухівку на цивільний автомобіль у селищі Білозерка. Унаслідок цього загинув чоловік, який перебував всередині автівки.

Як зазначає ДСНС Херсонщини, під час гасіння легкового автомобіля надзвичайники виявили тіло водія без ознак життя. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що особу загиблого наразі встановлюють.

Під час гасіння легкового автомобіля надзвичайники виявили тіло водія без ознак життя
Під час гасіння легкового автомобіля надзвичайники виявили тіло водія без ознак життя
фото: ДСНС

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Херсонську область, внаслідок чого загинули дві людини, ще чотири особи, серед яких є дитина, дістали поранень. 

До слова, у селі Правдине на Херсонщині, внаслідок атаки ударного дрона, загинув однорічний Дмитрик.

