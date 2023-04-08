Понад 1,2 тис. ударів по енергосистемі: підсумки опалювального сезону в цифрах
Шість найхолодніших місяців року Росія намагалася знищити українську енергосистему
Українська енергосистема пережила найважчий опалювальний сезон у своїй історії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
Компанія підбила підсумки опалювального сезону 2022-2023 рр.
«Жодна європейська енергосистема не зазнавала такої масштабної спроби знищення: понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. На жаль, понад 250 із них таки влучили у ціль – 43% магістральних мереж було пошкоджено. Обстріляні й зазнали різного ступеня ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції», – повідомляє «Укренерго».
За оцінкою Світового банку й ПРООН масштаби руйнувань, завданих українській енергосистемі, виняткові: лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі «Укренерго» цьогоріч складають майже $1 млрд.
Українські енергетики звели нанівець спроби російських окупантів забрати у нас світло та тепло, знищуючи енергетичну інфраструктуру. «Люди наймирнішої професії відкрили свій фронт – енергетичний. Ворог зосереджено бив по електростанціях і об’єктах магістральних мереж. А одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади - тільки у нас, в «Укренерго», це понад 1500 фахівців. Резервні схеми - щоб якнайшвидше відновити живлення споживачів, неординарні технічні рішення – щоб відремонтувати пошкоджене, тисячі годин перемовин та пошуки в 40 країнах світу – щоб знайти нове на заміну знищеному. На допомогу прийшли європейські партнери: «Укренерго» вже отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну», – розповідає «Укренерго».
Станом на сьогодні повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.
Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень.
Наразі енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону.
Нагадаємо, британська розвідка заявила, що кампанія Росії зі знищення енергосистеми України минулої зими провалилася.
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