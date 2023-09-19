Пошкоджено дитячий садок, школу та 20 будинків: наслідки балістичного удару по Кривому Рогу

Комунальники видають жителям видають будматеріали для ліквідації пошкоджень

Унаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу на Дніпропетровщині зафіксовано пошкодження. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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«Ліквідуємо наслідки ранкового ураження: один дитячий садок, одна школа, уже 20, за уточненими даними, багатоквартирних будинків», – поінформував Вілкул.

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За його словами, комунальники вже закривають плівкою розбиті вікна, балкони, двері під'їздів. Жителям видають будматеріали для ліквідації пошкоджень, а упродовж 7-10 днів вікна засклять.

«ППО підтвердило, що це була балістика – Іскандер-М», – додав Вілкул.

У ніч на 19 вересня у Кривому Розі пролунав вибух. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Уранці над Дніпропетровщиною захисники збили ворожий дрон.