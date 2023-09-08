Ракетна атака: у Запоріжжі прогриміла серія вибухів

У Запорізькій і Дніпропетровській області триває ракетна небезпека

Вибухи в Запоріжжі пролунали під час повітряної тривоги

У п’ятницю, 8 вересня, близько 6:40 прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 6:22.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Запорізькій і Дніпропетровській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, на світанку 8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху. Військова адміністрація повідомила, що в місті працює ППО.