Ракетна атака: у Запоріжжі прогриміла серія вибухів
Вибухи в Запоріжжі пролунали під час повітряної тривоги
У п’ятницю, 8 вересня, близько 6:40 прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 6:22.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Запорізькій і Дніпропетровській області.
Як повідомлялося, на світанку 8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху. Військова адміністрація повідомила, що в місті працює ППО.
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