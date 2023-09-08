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Ракетна атака: у Запоріжжі прогриміла серія вибухів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетна атака: у Запоріжжі прогриміла серія вибухів
У Запорізькій і Дніпропетровській області триває ракетна небезпека
фото ілюстративне

Вибухи в Запоріжжі пролунали під час повітряної тривоги

У п’ятницю, 8 вересня, близько 6:40 прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 6:22.

Ракетна атака: у Запоріжжі прогриміла серія вибухів фото 1

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Запорізькій і Дніпропетровській області.

Як повідомлялося, на світанку 8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху. Військова адміністрація повідомила, що в місті працює ППО.

Теги: ракета окупанти війна вибух Запоріжжя

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