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У Криму прогриміли потужні вибухи: здіймається дим (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Криму прогриміли потужні вибухи: здіймається дим (відео)
фото: скрін із відео

Офіційної інформації поки немає

Жителі Оленівки, що в тимчасово окупованому Криму, чули гучні вибухи. Про це передають місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на місце вже вирушили «швидкі».

Офіційної інформації поки немає. У небо здіймається дим.

Нагадаємо, що внаслідок вибухів в Оленівці 23 серпня було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 «Тріумф».

До слова, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Крим вибух окупанти

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