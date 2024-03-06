Пошкоджено дитсадок та ліцей: наслідки удару дронів по Харківщині (фото)

Уночі окупанти атакували безпілотниками село на Харківщині

У ніч на 6 березня російські безпілотники атакували село Мартове на Харківщині, пошкодивши дитсадок та ліцей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, безпілотними здійснили атаку о 01:10 на село Мартове в Чугуївському районі Харківщини. За інформацією, ворожі БпЛА вразили цивільну інфраструктуру, пошкодивши будівлі дитячого садку та ліцею.

На щастя, без постраждалих серед мешканців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

8 фото На весь екран















Правоохоронці зібрали уламки чотирьох безпілотників.

Вжиті всі можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 України).

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.