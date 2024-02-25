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Атака на Київщину: куди впали уламки «Шахедів»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака на Київщину: куди впали уламки «Шахедів»
Повітряна тривога на Київщині через атаку дронів тривала дві години
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Київській області вдало відпрацювали сили протиповітряної оборони

Сьогодні вранці Київщина зазнала ворожої атаки ударними безпілотниками. Уламки дронів упали на відкритій території, люди не постраждали. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в Telegram.

Очільник регіону нагадав, що повітряна тривога на Київщині тривала дві години, працювали сили протиповітряної оборони.

«Завдяки вдалій роботі мобільних вогневих груп влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає», – зазначив Кравченко.

Він додав, що падіння уламків збитих цілей відбулися на відкритій території поза межами населених пунктів. Усі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки ранкової атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 25 лютого противник атакував Україну 18 ударними дронами типу «Шахед» з Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

До слова, ворог атакував не лише дронами, а й ракетами. Одна з атак була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.

Зранку 25 лютого в Хмельницькій області було чути звуки вибухів. Перед цим повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку Хмельницького.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 лютого у Київській області працювали сили протиповітряної оборони

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Теги: Київщина безпілотник дрон

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