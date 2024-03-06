Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог майже 40 разів протягом доби атакував ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог майже 40 разів протягом доби атакував ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 березня

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Кислівка, Митрофанівка Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка, Дружба, Семенівка, Вугледар Донецької області; Малинівка та Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито шість атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив п'ять атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив три безуспішні штурмові дії.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони уражено ворожий корабель проєкту 22160 «Сергій Котов».

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному складу боєприпасів, одному зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та одному радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1».

Читайте також: Окупанти продовжують атакувати біля Авдіївки: аналіз ISW
Теги: окупанти Генштаб корабель озброєння втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля берегів Криму прогриміли вибухи: повідомляють про пожежу на кораблі (відео)
Біля берегів Криму прогриміли вибухи: повідомляють про пожежу на кораблі (відео)
14 лютого, 07:51
Розвідники переконані, що на момент затоплення судно було завантажене
ГУР перехопило розмову російських пілотів про корабель «Цезар Куніков»
14 лютого, 15:07
Magura 5 може виконувати різноманітні завдання, а витончений профіль допомагає йому пересуватися приховано
Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков»
15 лютого, 08:41
Ілон Маск
Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії
11 лютого, 22:18
ЗСУ розповіли про плани окупантів на Куп`янському напрямку
ЗСУ розповіли про плани окупантів на Куп`янському напрямку
11 лютого, 14:01
Українські офіційні особи підкреслили, що Україна зіткнулася з критичною нестачею ракет ППО
Україні загрожує дефіцит ракет для ППО: аналітики дали невтішний прогноз
18 лютого, 17:20
Вартість одного такого контейнера із усім наповненням – 45 тис євро
Порятунок важкопоранених на фронті. Перший мобільний стабілізаційний пункт відправився на фронт (фото)
23 лютого, 11:16
Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень
Генштаб назвав напрямок, де за добу було відбито найбільше російських атак
24 лютого, 19:56
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по Одесі
Нічний терор Одеси: 11 будинків перебувають без опалення
2 березня, 15:14

Події в Україні

Окупанти запустили понад 40 «шахедів»: деталі нічної атаки
Окупанти запустили понад 40 «шахедів»: деталі нічної атаки
Ворог майже 40 разів протягом доби атакував ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Ворог майже 40 разів протягом доби атакував ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти продовжують атакувати біля Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти продовжують атакувати біля Авдіївки: аналіз ISW
Росіяни атакували дронами Суми: є влучання
Росіяни атакували дронами Суми: є влучання
«Евакуація Харкова»: росіяни поширюють новий фейк
«Евакуація Харкова»: росіяни поширюють новий фейк
ЗСУ пояснили, як знищення російських літаків вплинуло на авіаудари РФ
ЗСУ пояснили, як знищення російських літаків вплинуло на авіаудари РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Знищення «Сергія Котова» у Криму. Російські пропагандисти в істериці
19K
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка розкрила цікаву деталь
18K
Лавров отримав листа від правнука Сталіна: йдеться про ООН
17K
Нам треба вчитися у ворога
15K
Чехія збиратиме більше інформації про українських біженців: подробиці
15K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд

Новини

Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20
БФ ініціативи «Надія» з Фондом Дениса Парамонова подарували лікарням медобладнання
Вчора, 09:19
Вибухи в Одесі, перемога Трампа на праймеріз у ще одному штаті: головне за ніч
Вчора, 06:55
Хмарно, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 5 березня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua