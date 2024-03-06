Ворог майже 40 разів протягом доби атакував ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 6 березня

Триває 742-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 березня.

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Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed. Силами оборони знищено 38 із 42 дронів. Інформація щодо постраждалих та пошкодження об’єктів інфраструктури уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Кислівка, Митрофанівка Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка, Дружба, Семенівка, Вугледар Донецької області; Малинівка та Мала Токмачка Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито шість атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив п'ять атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

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На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив три безуспішні штурмові дії.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони уражено ворожий корабель проєкту 22160 «Сергій Котов».

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному складу боєприпасів, одному зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та одному радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1».