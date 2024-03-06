Ворог атакує безпілотниками: у Київській області працює ППО

У більшості областей оголошено повітряну тривогу

У ніч на 6 березня у Київській області працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська ОВА.

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«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, у вівторок ввечері було зафіксовано рух ворожих безпілотників, які продовжують атакувати Україну.

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Станом на 1:02 карта тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, пізно ввечері 5 березня в Одесі пролунала серія потужних вибухів. У місті працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу через фіксацію ударних беспілотників ворога, які той запускав, зокрема, з акваторії Чорного моря.