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    Посилення карантину в Києві. Кличко назвав обмеження, які діятимуть для невакцинованих

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    Йдеться про заборону відвідувати заклади громадського харчування або громадський транспорт - Посилення карантину в Києві. Кличко назвав обмеження, які діятимуть для невакцинованих
    Йдеться про заборону відвідувати заклади громадського харчування або громадський транспорт
    Фото з відкритих джерел

    «В Києві досі багато людей невакциновані»

    Віталій Кличко заявив, що у разі посилення карантину у Києві, запровадять жорсткіші умови для невакцинованих. Зокрема, може діяти заборона відвідувати заклади громадського харчування або громадський транспорт, про це мер Києва розповів у програмі «Свобода слова Савіка Шустера», пише «24 канал».

    За словами мера міста, досі багато людей невакциновані.

    Кличко заявив, що у разі посилення карантину – можливі жорсткі умови для невакцинованих.

    Як відзначив мер міста, у разі посилення карантину у Києві – можуть запровадити жорсткіші умови для невакцинованих громадян. Мовиться про те, що громадський транспорт, або ж заклади громадського харчування, які можуть бути доступними лише для осіб, які щепилися проти COVID-19.

    «Якщо будемо переходити до більш жорстких умов (карантину – 24 канал), то: хочете користуватися громадським транспортом, вибачте, але без вакцинації ви цього не зможете зробити. Хочете піти у громадські заклади – цього теж не можна», – попередив Кличко.

    Нагадаємо, за минулу добу, 1 жовтня, в Києві виявили нових 534 хворих на коронавірус. Одужали – 138 осіб. На жаль, загинули – 22 людини. Станом на 1 жовтня, у столиці коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 4,3%. Це перевищує допустимі показники зеленої зони й відповідає жовтій зоні карантину. Станом на 1 жовтня, у місті, загалом за час пандемії, підтверджене захворювання у 235 596 людей, померли від коронавірусу – 5 428, а одужали – 221 376 людей.

    До слова, сьогодні, 2 жовтня, Кличко заявив, в столичних лікарнях понад 1200 хворих на коронавірус. Більшість – у важкому стані і невакциновані.

    Теги: Віталій Кличко карантин
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    Посилення карантину в Києві. Кличко назвав обмеження, які діятимуть для невакцинованих