Дружина азовця розповіла, в яких умовах живуть військові в Туреччині

Прокопенко: «Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно»

За словами Прокопенко у командирів «Азов» в Туреччині є певний режим, регламентовані дзвінки та розклад

Очільники маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України «Азов» перебувають на закритому режимному об’єкті в Туреччині. Про це дружина голови бригади Нацгвардії «Азов» Катерина Прокопенко розповіла в інтерв'ю Укрінформу.

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«Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі. У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі», – сказала Прокопенко.

Жінка також зауважила, що командири Азову володіють поточною інформацією про війну.

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«Ми всі розуміємо, що, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом. Я вдячна всім причетним за те, що вдалось його (Дениса Прокопенка – «Главком») дістати з того пекла. Тепер важлива задача – повернути чоловіка на Батьківщину», – підкреслила Прокопенко.

Нагадаємо, російська сторона гальмує повернення військовополонених з полку «Азов».

До слова, триває 451-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.