Розмінування Ірпеня завершено, але небезпечні місця залишились

Сапери поверхнево перевірили Ірпінь

Сапери поверхнево перевірили всю площу Ірпеня Київської області на предмет вибухонебезпечних предметів, але боєприпаси все ж могли залишитися. Про це сказав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону.

«На сьогоднішній день по розмінуванню обстеження завершено. Але я вчора показував відео, скільки снарядів з нашого міста, з передмістя Ірпеня нашими хлопцями, ДСНСниками було забрано на склади, де будуть знищуватися… І звичайно ще є небезпека, коли в приватному секторі, десь у квартирах знаходять якісь снаряди, якісь такі «подарунки». Дуже багато, на жаль, «подарунків» залишили російські солдати на тій території, на тих 30%, які були окуповані, у нашому місті була окупація на 30%, і вони там залишили», – сказав Маркушин.

Зокрема, він розповів, що вчора в ще одній іграшці знайшли гранату, а декілька днів тому виявили пакет з гранатами.

«Хлопці продивилися, але він був не замінований, і гранати були без запалів. Але в кімнатах, у квартирах, де вони (російські загарбники – ред.) жили, знаходимо, на жаль, такі «подарунки». І це є та небезпека, коли люди приїжджають, вони не перебували в цій біді, і вони трішечки, скажімо так, розслаблені. Хлопці максимально проходять, максимально все дивляться. Але в кожну квартиру потрапити неможливо фізично і ми просимо: якщо хтось бачить такі знахідки, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію, в поліцію і будемо знешкоджувати. Самим ні в якому випадку не можна чіпати», – наголосив Маркушин.

Нагадаємо, слідчі Держбюро розслідувань задокументували злочини російських загарбників в Ірпені Київської області та виявили 13 поховань містян.