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Повітряні сили назвали кількість збитих ракет і дронів РФ від початку великої війни

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Повітряні сили назвали кількість збитих ракет і дронів РФ від початку великої війни
У Повітряних силах оприлюднили статистику роботи ППО та бойової авіації
фото: Міноборони України

Із 24 лютого 2022 року українські захисники збили тисячі ракет, десятки тисяч ударних дронів та сотні інших повітряних цілей

Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські сили ППО знищили понад 445 тис. повітряних цілей. Такі дані оприлюднили Повітряні сили, повідомляє «Главком».

У Повітряних силах наголосили, що з перших годин вторгнення їхні підрозділи стали на захист українського неба, зберегли керованість системи протиповітряної оборони та не дали російським військам досягти головної мети – підкорити Україну.

За офіційними даними, із 24 лютого 2022 року українська ППО знищила:

  • 91 аеробалістичну ракету «Кинджал»;
  • 794 крилаті ракети «Калібр»;
  • 2809 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55;
  • 346 балістичних ракет «Іскандер-М» і KN-23;
  • понад 65,6 тис. ударних безпілотників Shahed.

Загалом сили ППО збили понад 445 тис. повітряних цілей різних типів. Крім того, за 2022 – 2026 роки авіація Повітряних сил виконала 38 367 бойових вильотів. Із них понад 12,2 тис. були спрямовані на вогневе ураження противника та авіаційну підтримку військ, ще понад 21,5 тис. – на винищувальне прикриття.

У Повітряних силах також повідомили, що за час повномасштабної війни авіація Сил оборони знищила понад 12 тис. повітряних цілей, а також уразила командні пункти, логістичні об'єкти й місця зосередження особового складу та техніки російських військ.

У відомстві вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців і подякували всім захисникам, які продовжують обороняти українське небо.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил  з професійним святом, яке традиційно відзначають у першу неділю серпня.

Глава держави наголосив, що український повітряний щит уже є одним із найсильніших у Європі. За його словами, цього вдалося досягти завдяки професіоналізму та досвіду українських захисників.

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Теги: зброя балістичні ракети російська ракета дрон авіація ЗСУ Повітряні сили ЗСУ

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