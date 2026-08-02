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Зеленський привітав воїнів Повітряних сил із професійним святом

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський привітав воїнів Повітряних сил із професійним святом
У 2026 році день Повітряних сил ЗСУ припадає на 2 серпня
фото: Повітряні сили ЗСУ

Президент подякував захисникам українського неба та наголосив, що Повітряні сили стали одними з найсильніших у Європі

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України з професійним святом, яке традиційно відзначають у першу неділю серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави.

Президент подякував льотчикам, воїнам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, зенітникам, радіотехнічним підрозділам, інженерам та всім, хто щодня захищає українське небо.

За словами Зеленського, за роки повномасштабної війни українські Повітряні сили значно посилилися. Україна отримала сучасну бойову авіацію та ефективні системи протиповітряної оборони, хоча їх поки що недостатньо, щоб повністю закрити небо від російських атак. Водночас глава держави наголосив, що український повітряний щит уже є одним із найсильніших у Європі.

Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ

Президент підкреслив, що цього вдалося досягти завдяки професіоналізму та досвіду українських військових, які неодноразово перехоплювали найскладніші повітряні цілі навіть за умов нестачі окремих видів озброєння та техніки.

Окремо він вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну, та подякував усім оборонцям неба за службу.

Із початку повномасштабної війни військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ щодня захищають українське небо від російських ракет, дронів та авіації. Льотчики, воїни протиповітряної оборони, зенітники, радіотехнічні підрозділи, інженери та інші фахівці виконують бойові завдання, від яких залежить безпека мільйонів українців.

З нагоди свята «Главком» розповів про його історію та зібрав добірку привітань для захисників українського неба.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ ЗСУ військові Володимир Зеленський свято

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