Зеленський привітав воїнів Повітряних сил із професійним святом

У 2026 році день Повітряних сил ЗСУ припадає на 2 серпня

Президент подякував захисникам українського неба та наголосив, що Повітряні сили стали одними з найсильніших у Європі

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України з професійним святом, яке традиційно відзначають у першу неділю серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави.

Президент подякував льотчикам, воїнам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, зенітникам, радіотехнічним підрозділам, інженерам та всім, хто щодня захищає українське небо.

За словами Зеленського, за роки повномасштабної війни українські Повітряні сили значно посилилися. Україна отримала сучасну бойову авіацію та ефективні системи протиповітряної оборони, хоча їх поки що недостатньо, щоб повністю закрити небо від російських атак. Водночас глава держави наголосив, що український повітряний щит уже є одним із найсильніших у Європі.

🇺🇦🛫Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ з професійним святом



Глава держави подякував льотчикам, воїнам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, зенітникам, радіотехнічним підрозділам, інженерам та всім, хто захищає українське небо.



Президент також вшанував… pic.twitter.com/zvTefnjAfZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2026 Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ

Президент підкреслив, що цього вдалося досягти завдяки професіоналізму та досвіду українських військових, які неодноразово перехоплювали найскладніші повітряні цілі навіть за умов нестачі окремих видів озброєння та техніки.

Окремо він вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну, та подякував усім оборонцям неба за службу.

Із початку повномасштабної війни військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ щодня захищають українське небо від російських ракет, дронів та авіації. Льотчики, воїни протиповітряної оборони, зенітники, радіотехнічні підрозділи, інженери та інші фахівці виконують бойові завдання, від яких залежить безпека мільйонів українців.

З нагоди свята «Главком» розповів про його історію та зібрав добірку привітань для захисників українського неба.