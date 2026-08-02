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Повітряні сили повідомили про 24 влучання під час нічної атаки РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Повітряні сили повідомили про 24 влучання під час нічної атаки РФ
Наслідки російського удару по Харківщині
фото: ДСНС

Сили ППО знешкодили 109 повітряних цілей

У ніч на 2 серпня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши 133 ударні безпілотники та дрони-імітатори різних типів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запускали ударні дрони Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також безпілотники «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори «Пародія». Пуски здійснювалися з території Орловської та Курської областей РФ, а також із тимчасово окупованих районів Донецької області та Криму.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00, українська протиповітряна оборона знешкодила 109 ворожих безпілотників різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Водночас у Повітряних силах повідомили про влучання 24 ударних дронів на 19 локаціях. Ще на трьох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.

Як працювала ППО під час нічної атаки
Як працювала ППО під час нічної атаки
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Військові наголосили, що повітряна атака триває, а в українському небі досі перебувають ворожі безпілотники. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, під час масованого удару в ніч на 1 серпня українським захисникам вдалося збити лише одну балістичну ракету з 27. Український президент Володимир Зеленський пояснив, що причина – нестача ракет до Patriot. Глава держави наголосив, що Україні терміново потрібні додаткові засоби протиракетної оборони, та закликав міжнародних партнерів прискорити їхнє постачання. 

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Теги: Повітряні сили ЗСУ дрон війна

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