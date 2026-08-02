Повітряні сили повідомили про 24 влучання під час нічної атаки РФ

Сили ППО знешкодили 109 повітряних цілей

У ніч на 2 серпня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши 133 ударні безпілотники та дрони-імітатори різних типів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запускали ударні дрони Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також безпілотники «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори «Пародія». Пуски здійснювалися з території Орловської та Курської областей РФ, а також із тимчасово окупованих районів Донецької області та Криму.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00, українська протиповітряна оборона знешкодила 109 ворожих безпілотників різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Водночас у Повітряних силах повідомили про влучання 24 ударних дронів на 19 локаціях. Ще на трьох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.

Як працювала ППО під час нічної атаки інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Військові наголосили, що повітряна атака триває, а в українському небі досі перебувають ворожі безпілотники. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, під час масованого удару в ніч на 1 серпня українським захисникам вдалося збити лише одну балістичну ракету з 27. Український президент Володимир Зеленський пояснив, що причина – нестача ракет до Patriot. Глава держави наголосив, що Україні терміново потрібні додаткові засоби протиракетної оборони, та закликав міжнародних партнерів прискорити їхнє постачання.