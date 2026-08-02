У Миколаєві через атаку РФ загорівся шкільний автобус

Пожежу оперативно ліквідували

Російські війська зранку атакували Миколаїв реактивним безпілотником типу Shahed. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова та ДСНС.

Внаслідок роботи Сил оборони та падіння уламків пошкоджено освітній заклад і вщент знищено шкільний автобус. Також пошкоджено будівлю освітнього закладу та інші припарковані автомобілі.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що на місці працюють представники районної адміністрації та комунальних служб. Фахівці обстежують будівлю навчального закладу й прилеглий житловий сектор, а також фіксують усі пошкодження. За словами міського голови, найголовніше, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Він також нагадав, що комісійне обстеження пошкодженого майна проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради. Подати заяву можна за адресою: Херсонське шосе, 48/8 або електронною поштою: [email protected]. Консультації надають за телефонами: (0512) 53-31-18 та (0512) 53-31-25.

Спалахнув шкільний автобус фото: ДСНС

Наслідки атаки по Миколаєву фото: ДСНС

Нагадаємо, 1 серпня російська атака по Харкову знищила склад видавництва «Ранок» із вісьмома мільйонами книжок. Серед втрачених видань – близько 600 тис. шкільних підручників, які мали найближчим часом надійти до навчальних закладів.

Раніше у МОН розповіли, що унаслідок атаки 19 липня було втрачено понад 260 тисяч надрукованих підручників для дев'ятих класів, а також близько 150 тисяч примірників для четвертих класів, які ще перебували на етапі виробництва.