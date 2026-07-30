Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи
Очільник МЗС Естонії закликав європейські країни посилити тиск на Кремль
фото: Delfi

Міністр закликав ізолювати Росію після порушення повітряного простору Польщі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що порушення російською ракетою повітряного простору Польщі свідчить про те, що війна Росії вже виходить за межі України та становить пряму загрозу для НАТО і Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави естонського МЗС у соцмережі X.

Тсахкна наголосив, що кожна російська ракета, спрямована по українських цивільних, є ще одним нагадуванням, що поступки агресору лише заохочують його до нових атак.

«Під час останнього ракетного удару Росії по Україні було також порушено польський повітряний простір. Це ще одне нагадування, що війна Росії виходить за межі України і становить пряму загрозу безпеці НАТО та ЄС», – заявив міністр.

Очільник МЗС Естонії закликав європейські країни посилити тиск на Кремль. «Ці атаки лише зміцнюють нашу рішучість і демонструють, що Європа повинна посилити тиск на Кремль. Кожна згаяна можливість посилити санкції та ще більше ізолювати Росію надсилає неправильний сигнал», – наголосив Тсахкна.

За його словами, Росія має зіткнутися зі зростаючою політичною, економічною та дипломатичною ізоляцією, доки не припинить війну проти України, не виведе свої війська та не буде притягнута до відповідальності.

Напередодні Туск заявив, що скликав координаційну групу за участю міністра оборони та профільних служб через порушення повітряного простору Польщі. Через інцидент також було скасовано його запланований візит до Нижньосілезького воєводства.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну польські військові зафіксували невідомий повітряний об'єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки. Обставини інциденту розслідують польські військові та правоохоронці.

Читайте також:

Теги: Польща російська ракета військові війна санкції Естонія Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лора Лумер
Несподіваний союзник України? Чому одна з найвпливовіших прихильниць Трампа приїхала до Києва
21 липня, 08:05
Костянтинівка щодня потрапляє під російські обстріли
Путін повірив у власну пропаганду?
4 липня, 18:18
Наслідки удару українського безпілотника по НПЗ «Слов’янський» у Слов'янську-на-Кубані, Краснодарський край РФ, 28 червня 2026 року
«Росія потрапила в пастку»: що Україна знищує у тилах агресора
20 липня, 16:10
Депутат Войцех Слюсарчик порівняв Кароля Навроцького зі Шреком
Польському депутату загрожує в'язниця через мем про Навроцького і Шрека (фото)
3 липня, 11:19
Киянка розповіла про витрати під час переїзду до Польщі
Киянка назвала вартість переїзду до Варшави
16 липня, 08:07
Поліція Туреччини затримала понад 100 противників саміту НАТО
Перед самітом НАТО в Туреччині почалися масові затримання
6 липня, 07:51
Руслан Кучинський у залі суду
Вибухи у Вишневому. Суд відправив під варту керівників оборонного підприємства
17 липня, 18:12
Хусити запланували запровадити збори для танкерів
Хусити взялися монетизувати блокаду Червоного моря
Вчора, 16:20
Дзюдоїстка Мадіна Таймазова відома своєю підтримкою путінського режиму
ЄС розгляне можливість запровадження санкцій проти спортсменів з Росії, які підтримують війну
28 липня, 09:48

Політика

Туск заявив, що Польща була готова збити російську ракету
Туск заявив, що Польща була готова збити російську ракету
«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи
«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи
Момент удару ракети по Польщі потрапив на відео
Момент удару ракети по Польщі потрапив на відео
Стало відомо, яка російська ракета залетіла до Польщі під час атаки на Україну
Стало відомо, яка російська ракета залетіла до Польщі під час атаки на Україну
Російська атака на Україну зачепила Польщу. Туск зробив термінову заяву
Російська атака на Україну зачепила Польщу. Туск зробив термінову заяву
Невідомий об'єкт впав у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну (фото)
Невідомий об'єкт впав у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua