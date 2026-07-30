«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи

Міністр закликав ізолювати Росію після порушення повітряного простору Польщі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що порушення російською ракетою повітряного простору Польщі свідчить про те, що війна Росії вже виходить за межі України та становить пряму загрозу для НАТО і Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави естонського МЗС у соцмережі X.

Тсахкна наголосив, що кожна російська ракета, спрямована по українських цивільних, є ще одним нагадуванням, що поступки агресору лише заохочують його до нових атак.

«Під час останнього ракетного удару Росії по Україні було також порушено польський повітряний простір. Це ще одне нагадування, що війна Росії виходить за межі України і становить пряму загрозу безпеці НАТО та ЄС», – заявив міністр.

Очільник МЗС Естонії закликав європейські країни посилити тиск на Кремль. «Ці атаки лише зміцнюють нашу рішучість і демонструють, що Європа повинна посилити тиск на Кремль. Кожна згаяна можливість посилити санкції та ще більше ізолювати Росію надсилає неправильний сигнал», – наголосив Тсахкна.

За його словами, Росія має зіткнутися зі зростаючою політичною, економічною та дипломатичною ізоляцією, доки не припинить війну проти України, не виведе свої війська та не буде притягнута до відповідальності.

Напередодні Туск заявив, що скликав координаційну групу за участю міністра оборони та профільних служб через порушення повітряного простору Польщі. Через інцидент також було скасовано його запланований візит до Нижньосілезького воєводства.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня під час масованої російської атаки на Україну польські військові зафіксували невідомий повітряний об'єкт. Для його перехоплення підняли винищувач F-16, однак уже через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом поблизу села Тарнава-Колонія в Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки. Обставини інциденту розслідують польські військові та правоохоронці.