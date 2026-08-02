Втрати ворога станом на 2 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 500 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 2 серпня 2026 року.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.26 фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 2 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 2 серпня втратила:

особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб;

танків – 12 231 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 070 (+10) од.;

артилерійських систем – 47 196 (+69) од.;

РСЗВ – 1 988 (+8) од.;

засоби ППО – 1 529 (+2) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+2) од.;

кораблів / катерів – 34 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 128 953 (+456) од.;

спеціальної техніки – 4 486 (+2) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 2 серпня 2026 року