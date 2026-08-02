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Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Зелений Гай Сумської області

За минулу добу зафіксовано 234 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 31 ракети та 91 авіаційного удару, під час яких скинув 298 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 083 дрони-камікадзе та здійснили 3343 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та один командно-спостережний пункт.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас агресор завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснив 61 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 21 атаку противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Дігтярного, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Волохівки, Радьківки та Іващиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Відбито спроби ворога вклинитися в нашу оборону. Окупанти 16 разів атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Новомихайлівки, а також у напрямках Дробишевого, Новосергіївки, Андріївки, Шийківки та Новоселівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 18 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Привільне та Юрківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 19 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Райського, Русиного Яру та Степанівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій, наші захисники зупинили 27 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Родинського та Котлиного, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Шевченка, Новогришиного, Гулівого та Удачного.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили чотири атаки у напрямках населених пунктів Мирне та Рибне.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 14 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Залізничного та Гіркого, а також у напрямках Чарівного, Воздвижівки та Цвіткового.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2026 року фото 12

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1621-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: військові фронт Генштаб війна окупанти

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