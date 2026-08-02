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Прикордонники збили російський безпілотник на рекордній висоті

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Прикордонники збили російський безпілотник на рекордній висоті
Військові проілюстрували новий повітряний рекорд
скриншот

Безпілотник ZALA Z-20 знищили на висоті майже сім кілометрів

Українські прикордонники перехопили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на висоті 6858 метрів, установивши новий рекорд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку «Північний кордон» Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ зазначили, що російські війська навмисно запускають такі дрони на значній висоті, розраховуючи зробити їх недосяжними для українських підрозділів. Однак оператори STING 105-го прикордонного загону успішно знищили ціль майже за сім кілометрів над землею.

За даними прикордонників, це найвища підтверджена висота перехоплення ворожого безпілотника серед українських підрозділів, які працюють на цьому напрямку.

Українські прикордонники встановили новий рекорд

«І хоча приємно бути рекордсменами, ще приємніше бачити, як українські технології та майстерність операторів щодня піднімають цю планку ще вище», – наголосили в ДПСУ.

Раніше рекорд із висоти перехоплення російського безпілотника належав бійцям підрозділу ударних БпЛА Lasar’s Group Національної гвардії України.

Нагадаємо, раніше бійці 118 окремої механізованої бригади встановили національний рекорд під час оборони села Мала Токмачка в Запорізькій області. Військовим вдалося безперервно утримувати район оборони впродовж 1500 днів.

У 2025 році військовослужбовець Дмитро Косатий потрапив до Книги рекордів Гіннеса, коли перебував у зоні бойових дій на Харківщині. В тандемі з Дмитром Грунським, волонтером та спортсменом із Дніпра, він за хвилину відтиснувся на кулаках безперервно 42 рази. 

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Теги: рекорд прикордонники Держприкордонслужба війна дрон

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