Нічний ракетний удар по Україні. Нові тенденції російського терору
Підрахунок російських ракет
Сьогодні вночі був 15-й масовий обстріл інфраструктури:
10.10 – 80 ракет,
11.10 – 28,
22.10 – 33,
31.10 – 50,
15.11 – 96,
17.11 – 20,
23.11 – 67,
05.12 – 70,
16.12 – 76,
29.12 – 70,
31.12 – 20,
14.01 – 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)
26.01 – 56 (49)
10.02 – 71 (71)
16.02 – 36 (20)
Нагадаю, що С-300/400, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють.
Досить нестандартний обстріл:
- за термінами – з попереднього минуло всього 6 днів,
- за кількістю ракет – всього 36,
- за складом – з 36 було лише 20 «звичайних» ракет, і аж 12 Х-22, які ми збивати не можемо, але й летять вони абияк.
У чому був сенс такої зміни тактики, можна лише гадати. Хіба хтось сильно засмутився, що в більшості міст України вже кілька днів не вимикають світло, а хтось інший задля масовості серед високоточних ракет засунув 12 «терористичних».
Виходячи з даних ГУР, МО та Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:
- 87 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,
- 347 – Х-29, 31, 35, 58, 59,
- 145 – Х-22, 32,
- 53 – Кинжал,
- 325 – Онікс.
Більше значення мають високоточні крилаті ракети з першого пункту (інші запускаються нерегулярно), вони є базовими для всіх пусків, тому їх і вважаємо.
Статистика останніх пусків нестійка (23, 49, 71, 20 ракет), та й з графіка один запуск на два тижні вибилися.
Але щоб хоч якось орієнтуватися, все одно припустимо два сценарії.
Сценарій 1: спроба запусків по 70 ракет двічі на місяць.
- 3 березня – 70 ракет.
- 18 березня – 42 ракети (більше немає).
- далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).
Сценарій 2: спроба запусків по 50 ракет двічі на місяць.
- 3 березня – 50 ракет.
- 18 березня – 50 ракет.
- 2 квітня – 37 ракет (більше немає).
- далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).
Нагадаю, що ці розрахунки засновані на даних ГУР, МО та Повітряних сил. Якщо в них є помилки, то й розрахунки можуть бути неправильними.
Коментарі — 0