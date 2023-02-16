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Роман Шрайк Журналіст

Нічний ракетний удар по Україні. Нові тенденції російського терору

glavcom.ua
У результаті удару по Павлограду є жахливі руйнування
фото: Сергій Лисак/Facebook

Підрахунок російських ракет

Сьогодні вночі був 15-й масовий обстріл інфраструктури:

10.10 – 80 ракет,
11.10 – 28,
22.10 – 33,
31.10 – 50,
15.11 – 96,
17.11 – 20,
23.11 – 67,
05.12 – 70,
16.12 – 76,
29.12 – 70,
31.12 – 20,
14.01 – 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)
26.01 – 56 (49)
10.02 – 71 (71)
16.02 – 36 (20)

Нагадаю, що С-300/400, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють.

Досить нестандартний обстріл:

  • за термінами – з попереднього минуло всього 6 днів,
  • за кількістю ракет – всього 36,
  • за складом – з 36 було лише 20 «звичайних» ракет, і аж 12 Х-22, які ми збивати не можемо, але й летять вони абияк.

У чому був сенс такої зміни тактики, можна лише гадати. Хіба хтось сильно засмутився, що в більшості міст України вже кілька днів не вимикають світло, а хтось інший задля масовості серед високоточних ракет засунув 12 «терористичних».

Виходячи з даних ГУР, МО та Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:

  • 87 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,
  • 347 – Х-29, 31, 35, 58, 59,
  • 145 – Х-22, 32,
  • 53 – Кинжал,
  • 325 – Онікс.

Більше значення мають високоточні крилаті ракети з першого пункту (інші запускаються нерегулярно), вони є базовими для всіх пусків, тому їх і вважаємо.

Статистика останніх пусків нестійка (23, 49, 71, 20 ракет), та й з графіка один запуск на два тижні вибилися.

Але щоб хоч якось орієнтуватися, все одно припустимо два сценарії.

Сценарій 1: спроба запусків по 70 ракет двічі на місяць.

  • 3 березня – 70 ракет.
  • 18 березня – 42 ракети (більше немає).
  • далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Сценарій 2: спроба запусків по 50 ракет двічі на місяць.

  • 3 березня – 50 ракет.
  • 18 березня – 50 ракет.
  • 2 квітня – 37 ракет (більше немає).
  • далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Нагадаю, що ці розрахунки засновані на даних ГУР, МО та Повітряних сил. Якщо в них є помилки, то й розрахунки можуть бути неправильними.

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Джерело
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Теги: обстріл окупанти війна статистика

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