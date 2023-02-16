Нічний ракетний удар по Україні. Нові тенденції російського терору

У результаті удару по Павлограду є жахливі руйнування

Підрахунок російських ракет

Сьогодні вночі був 15-й масовий обстріл інфраструктури:

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10.10 – 80 ракет,

11.10 – 28,

22.10 – 33,

31.10 – 50,

15.11 – 96,

17.11 – 20,

23.11 – 67,

05.12 – 70,

16.12 – 76,

29.12 – 70,

31.12 – 20,

14.01 – 38 (з них 23 Калібра, Х-101, Х-555)

26.01 – 56 (49)

10.02 – 71 (71)

16.02 – 36 (20)

Нагадаю, що С-300/400, якими кошмарять прикордонні та прифронтові міста, до цієї статистики не потрапляють.

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Досить нестандартний обстріл:

за термінами – з попереднього минуло всього 6 днів,

за кількістю ракет – всього 36,

за складом – з 36 було лише 20 «звичайних» ракет, і аж 12 Х-22, які ми збивати не можемо, але й летять вони абияк.

У чому був сенс такої зміни тактики, можна лише гадати. Хіба хтось сильно засмутився, що в більшості міст України вже кілька днів не вимикають світло, а хтось інший задля масовості серед високоточних ракет засунув 12 «терористичних».

Виходячи з даних ГУР, МО та Повітряних Сил, на цей момент у рашистів залишилося:

87 ракет, що часто використовуються Калібр, Х-101, Х-555,

347 – Х-29, 31, 35, 58, 59,

145 – Х-22, 32,

53 – Кинжал,

325 – Онікс.

Більше значення мають високоточні крилаті ракети з першого пункту (інші запускаються нерегулярно), вони є базовими для всіх пусків, тому їх і вважаємо.

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Статистика останніх пусків нестійка (23, 49, 71, 20 ракет), та й з графіка один запуск на два тижні вибилися.

Але щоб хоч якось орієнтуватися, все одно припустимо два сценарії.

Сценарій 1: спроба запусків по 70 ракет двічі на місяць.

3 березня – 70 ракет.

18 березня – 42 ракети (більше немає).

далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Сценарій 2: спроба запусків по 50 ракет двічі на місяць.

3 березня – 50 ракет.

18 березня – 50 ракет.

2 квітня – 37 ракет (більше немає).

далі по 25 ракет 2 рази на місяць (відповідно до темпів виробництва).

Нагадаю, що ці розрахунки засновані на даних ГУР, МО та Повітряних сил. Якщо в них є помилки, то й розрахунки можуть бути неправильними.