У Молдові прикордонники знайшли уламки російської ракети
Цього разу уламок виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста
У Молдові вчетверте виявили фрагмент ракети, яка потрапила на територію країни після російської ракетної атаки по Україні. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Молдови.
«Патруль прикордонної поліції виявив фрагмент ракети, випущеної внаслідок російських авіаударів по Україні, в районі сектора прикордонної поліції Ларга (Бричанський район)», – йдеться в офіційному повідомленні відомства.
У МВС Молдови наголосили, що це уже четвертий випадок, коли на території їхньої країни знаходять залишки ракет після російських обстрілів мирних міст України.
«Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури установ, відповідальних за безпеку та захист громадян», – повідомляє пресслужба.
Зона падіння фрагмента перебуває під охороною, на місце прямують сапери та прокурори.
Нагадаємо, що нещодавно влада Молдови закрила повітряний простір. У небі над країною було помічено російський розвідувальний дрон. Згодом стало відомо, що заборону на польоти скасовано.
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