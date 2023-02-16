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У Молдові прикордонники знайшли уламки російської ракети

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Молдові прикордонники знайшли уламки російської ракети
На території Молдови вчетверте знайшли фрагмент ракети після ударів РФ
фото: МВС Молдови

Цього разу уламок виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста

У Молдові вчетверте виявили фрагмент ракети, яка потрапила на територію країни після російської ракетної атаки по Україні. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Молдови.

«Патруль прикордонної поліції виявив фрагмент ракети, випущеної внаслідок російських авіаударів по Україні, в районі сектора прикордонної поліції Ларга (Бричанський район)», – йдеться в офіційному повідомленні відомства.

У Молдові прикордонники знайшли уламки російської ракети фото 1
фото: МВС Молдови

У МВС Молдови наголосили, що це уже четвертий випадок, коли на території їхньої країни знаходять залишки ракет після російських обстрілів мирних міст України.

«Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури установ, відповідальних за безпеку та захист громадян», – повідомляє пресслужба.

Зона падіння фрагмента перебуває під охороною, на місце прямують сапери та прокурори.

Нагадаємо, що нещодавно влада Молдови закрила повітряний простір. У небі над країною було помічено російський розвідувальний дрон. Згодом стало відомо, що заборону на польоти скасовано.

Теги: ракета Молдова

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