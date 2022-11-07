Рашисти стали частіше використовувати штурмову авіацію: названо причину

ЗСУ стали частіше збивати ворожі літаки та гелікоптери

Російські загарбники почали частіше використовувати штурмову авіацію через те, що українські війська ведуть інтенсивні наступальні дії. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

Інгат зазначив, що ЗСУ стали частіше збивати ворожі літаки та гелікоптери.

«Ворог використовує більше авіації, оскільки наземні сили та засоби теж мають здатність закінчуватися – знищуються нашими військами Сил оборони. Противник збільшує на певних напрямках з певною метою, з певними завданнями саме дії штурмової авіації, а також гелікоптерів, найчастіше це Ка-52, які потрапляють у приціли нашої ППО. Таким чином – збивають», – сказав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні близько 09:30 на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» було збито російський штурмовик Су-25.

До слова, триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.