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Зенітники Повітряних сил збили російський штурмовик

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зенітники Повітряних сил збили російський штурмовик
Рашистський літак ліквідував підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади
фото: пресслужба «Південь»

ЗСУ ліквідували ворожий літак близько 09:30 години

На Херсонщині сьогодні зранку зенітники Повітряних сил збили російський літак Су-25. Про це повідомляє  пресслужба Повітряного командування «Південь».

«7 листопада близько 09:30 години на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25».

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 листопада, ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні.  Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.  

Триває 257-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Теги: літак ЗСУ

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