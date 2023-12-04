Повітряні сили пояснили, чому РФ так цікавить аеродром у Старокостянтинові

У Старокостянтинові розташований аеродром базування літаків тактичної авіації

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому російські окупанти постійно обстрілюють аеродром в Старокостянтинові на Хмельниччині. Про це він сказав в інтерв'ю «РБК-Україна».

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Ігнат розповів, що «Шахеди» так часто літають на Старокостянтинів, тому що там розташований аеродром базування літаків тактичної авіації.

«Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше», – пояснив він.

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При цьому на питання, чи справді розглядається питання про відновлення роботи аеропортів, він сказав: «це питання – не моя компетенція, тому не можу його коментувати».

Зазначимо, що військовий аеродром у Старокостянтинові російські окупанти регулярно обстрілюють протягом усього повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 4 грудня, під час повітряної тривоги російсько-окупаційні війська атакували «Шахедами» Україну. Вибухи лунали, зокрема, на Хмельниччині, Івано-Франківщині та Тернопільщині. Також ворожий БПЛА залітав на Львівщину.