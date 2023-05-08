В Україні менше години тривала масштабна повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту

В Україні станом на 11:55 була оголошена повітряна тривога. Спочатку про небезпеку повідомили на сході та півдня країни. Далі тривога поширилася на решту країни. Станом на 12:43 тривогу скасовано.

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За даними моніторингових каналів, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому «Саваслейка» у РФ. Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал», які нашим засобам ППО важко перехопити. Також винищувач можуть супроводжувати Су-30СМ.

Уже відомо про вибухи на Дніпропетровщині та Харківщині.

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Триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.